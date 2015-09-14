Близько 70% батьків виступають проти 12-річної системи навчання у школах - опитування

18:05, 14 вересня 2015
Суспільство
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Згідно з даними опитування, не підтримують українці також і скорочення літніх канікул.

Родители выступают против 12-летней системы образования / Фото УНИАН

Запровадження в Україні 12-річної системи загальної середньої освіти не підтримує близько 70% опитаних батьків та 68% педагогів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила соціолог, директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час круглого столу на тему: «Реформа середньої освіти: школа очима батьків, вчителів та директорів шкіл».

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«Не дістала підтримки батьків та вчителів ініціатива із запровадження 12-річної системи загальної середньої освіти. Проти такої пропозиції виступає близько 70% опитаних батьків та 68% педагогів відповідно. Проте серед директорів немає однозначної позиції щодо цієї ініціативи», - йдеться у результатах опитування.

Згідно з даними опитування, не підтримують українці також і скорочення літніх канікул. Так, 90% батьків та 92% педагогів висловились однозначно проти цієї ініціативи. Дещо менше супротивників скорочення літніх канікул серед директорів шкіл – 84%.

Бекешкіна також зауважила, впровадження триетапної системи у середній школі (початкова школа, базова середня та старша школа) не підтримують більше половини опитаних вчителів (54%) та майже половина батьків (48%), тоді як серед директорів ця ініціатива знаходить певну підтримку (41%).

Крім того, за даними опитування, переважна більшість батьків вірить у можливість проведення реформи в середній школі (62%), а в перспективу покращення ситуації в галузі внаслідок цієї реформи вірять понад 70% опитаних батьків.

Водночас набагато менше вчителів та директорів в успішність проведення реформи освіти – 46% та 34% відповідно.

Разом з тим, опитування показало, що населення набагато менше задоволене системою вищої освіти і більше задоволене системою середньої освіти.

За словами Бекешкіної, переважна більшість опитаних батьків, вчителів та директорів оцінили якість середньої освіти в Україні на середньому рівні.

Вона також повідомила, що більшість респондентів вважає, що середня зарплата молодого вчителя має становити близько 4 тис. грн, а досвідченого вчителя - 8 тис. грн.

За словами Бекешкіної, на думку батьків і студентів, основний недолік вищої освіти у тому, що вона «відірвана від життя і не дає змоги знайти потрібне місце роботи після закінчення (вишів)», а також дипломи українських університетів не визнаються за кордоном.

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«Як такого незадоволення середньою освітою немає, а тому й особливих вимог немає», - сказала Бекешкіна.

Опитування батьків учнів загальноосвітніх середніх навчальних закладів було проведене з 5 по 20 червня 2015 р. Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» за національною вибіркою в м. Києві та 15 областях України. Загалом було опитано 1001 респондента за квотною вибіркою, репрезентативною за класами навчання учнів та регіонами України.

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