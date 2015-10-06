ЗМІ: В тілах жертв малайзійського МН17 знайдені осколки "Бука"

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.nl з посиланням на колишнього керівника української частини команди з розслідування Василя Вовка, передає Європейська правда.

"Фрагменти, як і уламки літака були знайдені в тілах жертв. Ці елементи подібні до досліджуваних зразків. Ці зразки були надані експертам для порівняльного аналізу", - розповів Вовк.

В серпні розслідування вже встановило, що на місці падіння МН17 було знайдено фрагменти, які ймовірно є фрагментами ракети, випущеної з "Бука".

Якщо слідство встановить, що йдеться дійсно про "Бук", це може бути ще одною ознакою причетності Росії до катастрофи. Хоча, як зазначає видання, стовідсоткової впевненості немає, бо в України теж є ряд "Буків" радянської доби.

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Щоб визначити приналежність "Бука" експерти розібрали ракету і порівняли її з фрагментами, знайденими на місці катастрофи і в тілах жертв.

"Ніхто не сумнівається, що малайзійський Боїнг був збитий ракетою, випущеною з системи "Бук", що була доставлена з території РФ і після злочину з допомогою терористів була повернута назад", - сказав Василь Вовк.

При цьому він стверджує, що систему було доставлено за свідомого сприяння Міноборони РФ.

В той же час в міжнародній дослідницькій групі підтверджують, що Василь Вовк донедавна був її частиною, хоча й кажуть, що надані ним відомості є неточними.

"Ми розглядаємо різні сценарії, в тому числі і найбільш вірогідний, що МН17 був збитий ракетою з "Бука". Однак інші сценарії теж не виключені", - зазначили в групі.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла в Раду безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, що можуть належати ракеті із ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і знаходяться у розпорядженні кримінальної слідчої групи MH17 та Ради безпеки Нідерландів.

10-12 серпня українська делегація перебуває у Нідерландах, де відбувається технічна реконструкція літака "Боїнг-777-200" та його катастрофи.