Бойовики "ДНР" та "ЛНР" зірвали операцію з обміну заручників

Як повідомили УНІАН в Міжвідомчому центрі СБУ з пошуку безвісті зниклих та звільнення заручників, бойовики почали шантажувати українську сторону неприйнятними вимогами.

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"Ми вважаємо неприпустимими подібні дії та далі працюємо над звільненням всіх заручників. Разом з тим, ми вимагаємо повного та неухильного виконання Мінських домовленостей, зокрема в частині звільнення всіх незаконно утримуваних полонених", - зазначили у відомтсві.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 жовтня у полоні у бойовиків перебуває 153 особи.