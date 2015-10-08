У "ЛНР" мають намір провести черговий обмін полоненими "всіх на всіх"

Про це під час робочої зустрічі "глави республіки" Ігоря Плотницького з представниками "ЛНР" на мінських переговорах повідомила учасник робочої підгрупи з гуманітарних питань та обміну військовополоненими Ольга Кобцева, передає ТАСС.

"Ми готові хоч сьогодні віддати українській стороні п'ятьох осіб, - заявила вона. - Відповідну пропозицію було доведено мною українській стороні під час останньої зустрічі в рамках підгрупи", - зазначила Кобцева.

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У свою чергу українська сторона у відповідь попросила написати офіційну заяву про такий намір".

"Завтра відправляю її, подивимося реакцію", - наголосила Кобцева.

Нагадаємо, 6 жовтня під Верховною Радою відбувся мітинг жінок - родичок українських військовослужбовців, узятих у полон терористами в зоні АТО.