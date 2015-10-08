У "ЛНР" мають намір провести черговий обмін полоненими "всіх на всіх"
Бойовики "ЛНР" сьогодні направлять Києву офіційну пропозицію щодо чергового обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".
Про це під час робочої зустрічі "глави республіки" Ігоря Плотницького з представниками "ЛНР" на мінських переговорах повідомила учасник робочої підгрупи з гуманітарних питань та обміну військовополоненими Ольга Кобцева, передає ТАСС.
"Ми готові хоч сьогодні віддати українській стороні п'ятьох осіб, - заявила вона. - Відповідну пропозицію було доведено мною українській стороні під час останньої зустрічі в рамках підгрупи", - зазначила Кобцева.
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У свою чергу українська сторона у відповідь попросила написати офіційну заяву про такий намір".
"Завтра відправляю її, подивимося реакцію", - наголосила Кобцева.
Нагадаємо, 6 жовтня під Верховною Радою відбувся мітинг жінок - родичок українських військовослужбовців, узятих у полон терористами в зоні АТО.