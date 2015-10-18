Уряд доручив підняти на поверхню затонулий у Затоці катер найближчим часом

Як повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури, власник судна досі не подав заявки на порятунок.

Роботи щодо підняття на поверхню затонулого судна виконуватиме державне підприємство «Адміністрація морських портів України».

"Це необхідно здійснити найближчим часом, незважаючи на те, що судновласник досі не подав заявки на порятунок", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі, в селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, перекинувся катер «Іволга». Загинуло 14 осіб.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Як зазначив глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, максимально це судно може взяти на борт 12 пасажирів. На його думку, причини трагедії - «злочинна недбалість, як капітана судна», так і має місце вина контролюючих служб. За словами Саакашвілі, прикордонники знали, що на борту «Іволги» - 33 пасажири, але на інформацію про явне перевантаження ніхто з представників відповідних відомств не відреагував.

Як зазначив прокурор Одеської області Давид Саквалерідзе, капітан судна затриманий.

Також встановлюється, чому відповідні служби вчасно не відкрили міст, що відкрило б доступ рятувального судну.