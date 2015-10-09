Суд щодо заборони КПУ перенесли – відповідачі зайняті передвиборчою кампанією і не прийшли

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання у справі за позовом Мін'юсту про заборону діяльності політичної партії (КПУ) перенесено на 11:00 23 жовтня у зв'язку з неявкою представників відповідача.

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Як зазначив суддя Окружного адміністративного суду Києва Валерій Кузьменко, представники відповідача повідомили суд, що не можуть сьогодні взяти участь в судовому засіданні, оскільки зайняті передвиборчими справами.

В свою чергу представник позивача - Міністерства юстиції - зауважив, що неявка представників комуністів в чергове підтверджує, що вони намагаються всіляко затягнути судовий розгляд.

Водночас, він наголосив, що враховуючи резонансність даної справи, необхідно, щоб судовий процес тривав за участю обох сторін, і тому погодився з перенесенням судового засідання на 23 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстру звернулися до Окружного адмінсуду Києва з позовом про заборону на території країни діяльності Компартії України.

Відповідно до адміністративного позову, "КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету й територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань".

Засідання Окружного адміністративного суду Києва з розгляду позову Міністерства юстиції про заборону Комуністичної партії було перенесено на жовтень 2015 року.