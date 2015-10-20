Голову столичного райвідділу ДСНС арештували за 22 тисячі гривень хабара

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, нагадавши, що під час затримання посадовець намагався втекти з місця події на автомобілі, поранивши при цьому співробітника СБУ.

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Прокуратура Київської області, у встановлений законом строк, підготувала клопотання до суду з вимогою арештувати посадовця ДСНС та посередницю, однак адвокати затриманих намагались усіляко затягувати судовий розгляд.

Завдяки прициповій позиції прокурорів суд постановив арештувати зловмисників, визначивши заставу в 1 млн грн посадовцю ДСНС, а його спільниці – 275 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня правоохоронці затримали під час одержання хабара начальника відділу державного нагляду у сфері протипожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту одного зі столичних райвідділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Посадовець вимагав 22 тис. грн від директора комерційної структури за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил протипожежної безпеки на підприємстві. Для отримання хабара зловмисник задіяв посередницю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).