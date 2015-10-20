Розгляд апеляції на продовження арешту підозрюваному у вбивстві Бузини Поліщуку знову перенесено

Про це УНІАН повідомив адвокат Поліщука Андрій Федур.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він жив.

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За підозрою у його вбивстві було затримано двох киян – Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Вони утримуються під вартою.