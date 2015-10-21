На суді у справі Савченко виступить єдиний свідок захисту - сестра льотчиці

Про це повідомляє радіо «Свобода».

14 жовтня захист Савченко повідомляв, що ФСБ Росії заборонила в’їзд Вірі Савченко до 2020 року. Адвокати заявили, що це є порушенням права Надії Савченко на захист, оскільки її сестра є свідком захисту. Згодом адвокати Савченко заявили клопотання в суді російського Донецька про виклик як свідка захисту її сестри Віри Савченко, а також повідомили суду про заборону від ФСБ на її в’їзд на територію Росії. У Кремлі заявляли, що не знають про заборону стосовно сестри Савченко. Пізніше 19 жовтня Віра Савченко повідомила, що її таки впустили до Росії.

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На попередньому засіданні у справі Савченко у понеділок в суді допитували свідків обвинувачення. Сама Надія Савченко та її захист раніше заявляли, що багато свідків з боку прокуратури й слідства – можливо, підставні особи.

Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку незаконно перебували під Луганськом, надаючи інформаційну підтримку збройним сепаратистам, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів та незаконному перетині російського кордону.

Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії.