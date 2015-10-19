Віру Савченко не пустили до Росії й забрали паспорт
Сестру української льотчиці Надії Савченко Віру, яка сьогодні полетіла до Санкт-Петербурга, не впустили до Росії.
Її завели в окреме приміщення митників, там вона перебуває зараз, передає ТСН.
На митному контролі Вірі спочатку ставили стандартні питання – про мету візиту. А потім попросили пройти разом з митниками, при цьому повідомили, що її до Росії не пустять.
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Зазначається, що в аеропорту Віру Савченко зустрічали два консули Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі. Дипломатам дозволили пройти до приміщення, де митники спілкуються з Вірою.
Про причини, чому її не пускають до Росії, досі нічого невідомо. Українка повідомила, що в неї забрали паспорт.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії заборонила сестрі незаконно ув’язненої в Росії Надії Савченко Вірі в’їзд на територію РФ до 2020 року.