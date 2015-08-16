Адвокат Савченко оприлюднив відеодоказ її невинуватості

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, оприлюднивши відповідний відеозапис.

"Ця розповідь-відеодоказ невинуватості Надії Савченко. Хроніка 17 червня 2014 року!" - зазначив Фейгін.

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У відео розповідається про те, що насправді сталося 17 червня минулого року під селищем Щастя, які функції виконувала Надія Савченко і чому потрапила у полон, а також про те, як і з чиєї вини загинули журналісти РФ Корнелюк і Волошин.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її у ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.