Порошенко висловив співчуття родинам загиблих у ДТП у Франції

Президент України Петро Порошенко розмістив повідомлення у своєму Twitter.

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"Від імені українського народу висловлюю щирі співчуття родинам загиблих в жахливій аварії на південному заході Франції", - написав Петро Порошенко.

Нагадаємо, на півдні Франції в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 43 людини. Аварія сталася приблизно в 57 кілометрах від міста Бордо, автомобілі загорілися після зіткнення. В автобусі перебувало близько 50 пасажирів.

Крім того, Ксав'є Саблетт, мер містечка Пюіссеген, поблизу якого сталася трагедія, заявив, що автомобільну аварію на півдні Франції, жертвами якої стали десятки людей, викликала вантажівка-лісовоз, що заблокував дорогу.