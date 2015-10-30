Суд Москви відправив під домашній арешт директора Бібліотеки української літератури

Про це передає власний кореспондент УНІАН у РФ із зали суду.

Зазначається, що суд заарештував її на 28 днів.

Таким чином суддя задовольнив клопотання слідчого, який заявив, що Шаріна може переховуватися або чинити тиск на свідків.

Слідчий попросив додати до справи лист, який надійшов електронною поштою на адресу Сергія Сокурова, який зробив донос на бібліотеку, в якому йому нібито загрожують від особи обвинуваченої.

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Слідчий також заявив, що їй інкримінують злочин за статтею 282 пункт б, що передбачає до 5 років позбавлення волі.

Водночас, прокурор заявила, що докази слідства не знайшли підтвердження, оскільки немає відомостей, що Шаріна може переховуватися.

"Вважаємо можливим обрати запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі", - сказала прокурор.

У свою чергу Шаріна наголосила, що свою провину не визнає.

"Хочу звернути увагу з підкиданням книг, цього разу підкинули 13 книг", - сказала директор бібліотеки.

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Вона наголосила, що не скоювала злочину і, на її думку, її затримали на 48 годин для залякування.

У свою чергу, її адвокат Павлов наголосив, що справа проти Шаріної була порушена в 2010, і вона перебувала під підпискою про невиїзд, всі звинувачення з неї були зняті в 2013 році.

Павлов наголосив, що вона раніше не порушувала підписку про невиїзд, тому немає необхідності посилювати запобіжний захід.

Він наголосив, що слідство звинувачує Шаріну у розповсюдженні екстремістської літератури, але не уточнює, як конкретно це було зроблено.

"Діяння, передбачене 282 статтею, може представляти із себе дію. Для того, щоб її вчинити, треба щось зробити, ось цих дій не було", - зазначив Павлов.

Адвокат заявив, що сьогодні - День пам'яті жертв політичних репресій у РФ, і коли в цей день судять бібліотекаря за нібито неправильні книжки, це неправильно.

"Я прошу для нашої підзахисної не застосовувати жодного запобіжного заходу та відмовити у задоволенні клопотання слідства", - сказав Павлов.