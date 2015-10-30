Директора Бібліотеки української літератури в Москві Шаріну затримали за доносом екс-співробітника

Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню «Відкрита Росія».

«Він (Сокуров – УНІАН) українофоб. Працював у нас у бібліотеці і говорив, що прийшов туди працювати, щоб навести в бібліотеці порядок. У 2010 році його звільнили, і, йдучи, він пообіцяв мені всілякі неприємності. Про мене він говорив, що я «помаранчева пляма» в бібліотеці. Він обвинувачував мене в тому, що я замість того, щоб проводити в бібліотеці заходи, пов'язані з річницею смерті Володимира Ілліча Леніна, проводжу заходи, пов'язані з Україною», - сказала Шаріна.

Читайте такожМер Москви передав Бібліотеку української літератури у відання департаменту нацполітики РФ

«Але ті заходи, які ми проводили, завжди були в рамках офіційних дат, затверджених на найвищому рівні. У нас в бібліотеці завжди були куратори з ФСБ, МЗС, Управління культури ЦАО», - підкреслила вона.

За словами Шаріної, її затримали в рамках розслідування справи, порушеної у 2010 році, за якою до бібліотеки двічі приходили з обшуками - у грудні 2010 року, коли вилучали книги, і в січні 2011 року, коли вилучили сервери.

«Нас тоді обвинувачували в тому, що ми розповсюджували екстремістську книжку Дмитра Корчинського. Але цю книжку було вилучено з фондів бібліотеки в 2011 році. Її було визнано екстремістською в 2013 році. У липні 2011 року справу було припинено за відсутністю складу злочину. Тобто за реабілітуючими підставами», - повідомила вона.

Як сказала Шаріна, співробітники правоохоронних органів прийшли до бібліотеки о 8.30 28 жовтня, тоді там була лише прибиральниця, і вона впустила їх.

«У мене є підстави вважати, що вони підкинули нам цілий стос книжок, які потім «дістали» під час обшуку. Але я звернула увагу, що на цих книгах не було бібліотечного штампа», - сказала Шарина.

Її адвокат Іван Павлов розмістив у себе на сторінці у Facebook протокол очної ставки Сокурова і Шариної. У цьому документі Сокуров заявив, що Шарина відмовила їм у презентації в бібліотеці його книги.

А ось історичний документ. Росія, рік (1937 - закреслено) 2015-й. Доноси, нічні допити, звинувачення в націонал-предат... Posted by Ivan Pavlov on 29 жовтня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2011 року Сокуров на прес-конференції в Москві вимагав переформатувати Бібліотеку української літератури на Бібліотеку літератури країн СНД.

28 жовтня Бібліотеку української літератури в Москві заблокував ЗМОП.

Шарина повідомила, що обшук пройшов у неї вдома. Було вилучено кілька книжок. Серед них видання, присвячене Голодомору 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова. Також вилучено оргтехніку та електронні носії. За словами Шариної, в читальному залі та на абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, однак вилучалися книги про Степана Бандеру і ОУН-УПА з спецсховищ, причому жодна з цих книжок не значиться в списку екстремістських матеріалів. Як сказала Шарина, вилучено також дитячий журнал "Барвінок", оскільки там "побачили прапор "Правого сектору".

29 жовтня в Слідчому комітеті РФ заявили, що мають намір клопотати про арешт Шариної за «розпалювання національної ненависті і ворожнечі».