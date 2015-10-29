Шаріну призначили директором Бібліотеки української літератури для боротьби з так званою бандерівською заразою

Про такі подробиці конфлікту навколо Бібліотеки української літератури повідомив на сторінці в соцмережі російський журналіст Аркадій Бабченко. "Шаріна не знала ані української мови, ані української культури. Тоді, в 2007 відбувся і перший розгром бібліотеки", - цитує журналіст у своєму повідомленні слова одного із засновників бібліотеки Юрія Кононенка, який займав пост директора до 2007 року і був змушений після розгрому виїхати в Україну.

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"Тобто Шаріна, вірний боєць-путінець, посаджений на посаду директора Бібліотеки української літератури, щоб цю саму бібліотеку розгромити і від цієї самої української літератури і зачистити, тепер сидить за звинуваченням у зберіганні української літератури", - пише журналіст.

Водночас, заступник голови громадської організації "Українці Москви" Валерій Семененко в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва" заявив, що Наталію Шаріну поставили "з метою очистити Бібліотеку української літератури від так званої бандерівської зарази". "Вона завзято взялася за це очищення, а тепер сама під жорна потрапила", - підкреслив Валерій Семененко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 жовтня директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталію Шаріну затримали після проведених обшуків і допиту в Слідчому комітеті.

Між тим, сьогодні співробітники Бібліотеки української літератури у Москві продемонстрували документ, який свідчить, що видання Дмитра Корчинського, яке начебто вчора знайшли в бібліотеці, було вилучено ще у 2010 році і не поверталося до читальні.