"Секретний свідок" у справі Савченко заплутався із мінометами - адвокати

Про це повідомляють у Twitter адвокати українки Микола Полозов та Ілля Новіков.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео першого допиту полоненої Савченко у Росії

За словами захисників Савченко, обидва "свідки" беруть участь в засіданні по аудіозв'язку.

"Суд сьогодні починається з допиту секретного свідка Іванова І.І., знову жахливий зв'язок , нічого не зрозуміло, що він говорить". – написав Микола Полозов.

За його словами, Іванов плутається у свідченнях: "На одному із перших засідань Надія пожартувала, що снаряд "шелестить" при польоті. Після цього всі стали говорити про снаряди, що шелестять. Насправді гаубичний снаряд летить беззвучно, чути лише розрив".

Адвокат додав, що через плутанину суд врешті-решт почав оголошувати свідчення Іванова, дані під час попереднього слідства.

"У двох протоколах допитів він розповідає, що бойовики "ЛНР" цілий ранок відкрили стріляли із мінометів, малював схеми з ними. Однак на суді Іванов заявив, що у бойовиків на момент обстрілу мінометів не було", - написав Микола Полозов.

"Закінчили допитувати "Іванова". Він смішний. Привіз російському слідчому експертизи трупів сепаратистів з Металіста, а сам не пам'ятає", - додав Ілля Новіков.

Нагадаємо, Надію Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.