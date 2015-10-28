"Свобода ближче, ніж здається": Адвокат анонсував повернення Савченко до України

Українська льотчиця, народний депутат Надія Савченко в 2016 році повернеться до України, заявляє її адвокат Марк Фейгін.

«Вийшов з в'язниці в Новочеркаську. Всім привіт від Надії. Свобода ближче, ніж здається. У новому році Савченко поїде додому», - написав він у Twitter.

Разом з тим Фейгін не додав жодних інших деталей цього приводу.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

Сьогодні, 28 жовтня, в Донецькому міському суді Ростовської області РФ відбудеться чергове засідання у справі Савченко.