"Свобода ближче, ніж здається": Адвокат анонсував повернення Савченко до України
Фейгін заявив, що українка у 2016 році повернеться додому.
Українська льотчиця, народний депутат Надія Савченко в 2016 році повернеться до України, заявляє її адвокат Марк Фейгін.
«Вийшов з в'язниці в Новочеркаську. Всім привіт від Надії. Свобода ближче, ніж здається. У новому році Савченко поїде додому», - написав він у Twitter.
Разом з тим Фейгін не додав жодних інших деталей цього приводу.
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Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.
Сьогодні, 28 жовтня, в Донецькому міському суді Ростовської області РФ відбудеться чергове засідання у справі Савченко.