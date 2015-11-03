У Генпрокуратурі заявляють, що Корбана супроводжують адвокати

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Степан Божило, відповідаючи на запитання журналістів.

«Є вимоги Кримінального процесуального кодексу, які надають право затриманій особі користуватись кваліфікованою правовою допомогою. Ці вимоги дотримуються з суворою відповідністю. Тому всі законні права, зокрема ті, які передбачені Конституцією, зі сторони слідчих і прокурорів Корбану будуть забезпечені повною мірою», - сказав Божило.

Він також зазначив, що у випадку виникнення можливих проблем зі здоров'ям, Корбану буде надана кваліфікована медична допомога.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Божило поінформував, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводять процесуальні дії, однак не сказав, де саме.

Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську, його доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак сьогодні вранці співробітники Служби безпеки України вивезли Корбана із суду, після того як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 8.40 сплив 72-годинний термін його утримання.

Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.