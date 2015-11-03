Із Чернігова Корбана доставили до київського СБУ (відео)
Геннадія Корбана привезли до київського СБУ.
Про це повідомляє прес-служба "УКРОПу" у Facebook.
"Співробітники СБУнезаконноповернулиГеннадіяКорбанав Київ,", - говориться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, під час вечірнього засідання суду у Чернігові у Корбана піднявся тиск, його госпіталізували. Сьогодні о 8:40 його привезли в будівлю суду, де повинні були обрати йому запобіжний захід.
Минуло 72 години з моменту, коли був затриманий Корбан, і за законом його повинні звільнити.
Лідера партії "УКРОП" все ж звільнили із залу суду, однак відвезли в невідомому напрямку. Прихильники Корбана, в тому числі народні депутати, спробували заблокувати виїзд машини з Корбаном, однак їм це не вдалося. Адвокати заявляють про викрадення.
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