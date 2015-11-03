Мітингувальники прийшли до ізолятора СБУ з вимогою звільнити Корбана

Мітингувальники, які пікетували Верховну Раду, прийшли під ізолятор тимчасового утримання СБУ на Аскольдовому провулку з вимогою звільнення лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти організованою колоною пройшли вулицями Михайла Грушевського та Івана Мазепи до Аскольдового провулку. Учасники акції рухалися тротуаром, не створюючи перешкод транспорту.

Біля ІТУ СБУ зібралось декілька сотень активістів. Вони вигукують: «Політв’язням волю!» та «Банду геть!».

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера «УКРОП» Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

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Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Сьогодні зранку Корбана вивезли у невідомому напрямку, судове засідання не розпочалося. О 8.40 сплив 72-годинний термін утримання Корбана під вартою.

Пізніше речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Служби безпеки за дорученням Генпрокуратури доставила Корбана до місця проведення слідчих дій.