В СБУ розповіли, скільки бойовиків ІДІЛ намагалися проникнути до України

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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"Упродовж 2015 року СБУ спільно з прикордонниками та міліцією блокувала в’їзд на територію нашої держави 59 особам, які брали участь у військовому конфлікті в Сирії. Бойовиків міжнародних терористичних організацій "Ісламська держава", "Фронт ан-Нусра" та "ІмаратКавказ" примусово повернуті до країн походження", - йдеться у повідомленні.

Більшість з них за підозрою в терористичній діяльності вже були депортовані з Туреччини, Йорданії та Єгипту, а деякі навіть мали судимість за скоєння насильницьких злочинів.

Бойовики розглядали Україну як транзитну територію, де можна пройти лікування або виготовити підроблені документи для виїзду до сирійсько-іракської зони військового конфлікту.

В СБУ також додали, що, 29 жовтня був заборонений в’їзд на територію України громадянину Російської Федерації, який у складі терористичної організації "Ісламська держава" брав участь у бойових діях у Сирії. До нашої країни він прибув з Туреччини.

Крім того, за матеріалами СБУ впродовж року зареєстровано 10 кримінальних проваджень за фактами виготовлення та використання підроблених документів в інтересах прихильників терористичних організацій.