"Ісламська держава" щомісяця заробляє до $50 мільйонів - ЗМІ

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іракську розвідку і посадові особи США, передає Українська правда.

Продаж нафти - найбільше джерело доходу екстремістів, а також основна причина того, що вони змогли зберегти свою владу на великих територіях Сирії та Іраку.

Маючи фінансові кошти для відновлення інфраструктури і щедрих грошових виплат, які підтримують лояльність бойовиків, ІДІЛ змогло витримати наземні бої і авіаудари коаліції на чолі з США.

Терористичне угрупування навіть змогло отримати обладнання і технічних фахівців з-за кордону, щоб зберегти роботу індустрії.

Читайте такожПутін заявив, що на боці ІДІЛ воюють до 7 тисяч вихідців з РФ і країн СНД

Згідно з даними іракської розвідки, "Ісламська держава" продає сиру нафту контрабандистам за зниженими цінами, іноді по $35 за барель, в деяких випадках по $10 за барель, але не близько $50 за барель, як на міжнародному ринку. Контрабандисти продають цю нафту посередникам в Туреччині. Нафту незаконно перевозять на танкерах, але боячись авіаударів коаліції, зараз бойовики використовують менші ємності.

Наголошується, що ІДІЛ щодня перевозить посередникам з Сирії до Туреччини близько 30 тис. барелів. В Іраку терористи виробляють приблизно 10-20 тис. барелів на добу.

За інформацією члена парламентського комітету з енергетики Іраку, більша частина сировини іракського виробництва не продається, а вирушає до Сирії на тимчасові заводи, які ІДІЛ збудувало для виробництва паливної продукції.

Читайте такожСирійські медики опублікували відео кривавих наслідків удару авіації РФ по лікарні

Раніше УНІАН повідомляв, що екстремістське угруповання «Ісламська держава» щомісяця отримує від торгівлі нафтою $40 млн.

Фінансовий стан ІГ збільшився після захоплення в червні 2014 р. Мосула, другого за величиною міста Іраку, розташованого в нафтовій провінції на півночі країни. В результаті екстремісти отримали від $500 млн до $1 млрд – кошти, що знаходилися в 90 захоплених ними банках.