ВРЮ відкрила справу стосовно судді Вищого господарського суду Татькова

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, сьогодні Вища рада юстиції розпочала по суті розгляд звернень Мін’юсту щодо люстрації суддів.

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Крім того, ВРЮ відкрила провадження також стосовно судді Луганського окружного адміністративного суду Тараса Ушакова (раніше Рада зупинила процедуру його звільнення за власним бажанням через наявність звернення Мін’юсту) та судді Донецького окружного адміністративного суду Миколи Бойка.

Також Вища рада юстиції вирішила внести подання на звільнення судді Київського апеляційного господарського суду Лідії Репіної за порушення присяги.