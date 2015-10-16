Вища рада юстиції внесе подання на звільнення судді Київського апеляційного господарського суду

Про це йдеться в повідомленні відділу взаємодії зі ЗМІ ВРЮ.

"За результатом розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 9 червня 2015 року ухвалено рішення внести подання про звільнення судді Київського апеляційного господарського суду Рєпіної Лідії Олександрівни з підстав порушення присяги", - зазначено в повідомленні.

Читайте такожВища Рада юстиції рекомендує звільнити 5 суддів, які приймали рішення проти майданівців

Як повідомила керівник відділу Оксана Лисенко на свой сторінці у Facebook, Вища кваліфікаційна комісія суддів встановила, що суддя розглядала справу, позивачем у якій було об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, яке вона ж і очолювала. Як відзначив доповідач, ВККСУ правильно констатувала порушення правил відводу (самовідводу) судді.

"Крім того, наразі суддя знаходиться на непідконтрольній уряду України території, отримала паспорт громадянина РФ, і наразі, не звільнившись з посади судді, влаштувалася на роботу в філіал Російського університету правосуддя в Криму", - наголосила Лисенко.