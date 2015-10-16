Вища рада юстиції внесе подання на звільнення судді Київського апеляційного господарського суду

01:34, 16 жовтня 2015
Політика
210 0

Вища рада юстиції вирішила внести подання на звільнення судді Київського апеляційного господарського суду Лідії Репіної за порушення присяги.

фото: УНИАН

Про це йдеться в повідомленні відділу взаємодії зі ЗМІ ВРЮ.

"За результатом розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 9 червня 2015 року ухвалено рішення внести подання про звільнення судді Київського апеляційного господарського суду Рєпіної Лідії Олександрівни з підстав порушення присяги", - зазначено в повідомленні.

Читайте такожВища Рада юстиції рекомендує звільнити 5 суддів, які приймали рішення проти майданівців

Як повідомила керівник відділу Оксана Лисенко на свой сторінці у Facebook, Вища кваліфікаційна комісія суддів встановила, що суддя розглядала справу, позивачем у якій було об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, яке вона ж і очолювала. Як відзначив доповідач, ВККСУ правильно констатувала порушення правил відводу (самовідводу) судді. 

"Крім того, наразі суддя знаходиться на непідконтрольній уряду України території, отримала паспорт громадянина РФ, і наразі, не звільнившись з посади судді, влаштувалася на роботу в філіал Російського університету правосуддя в Криму", - наголосила Лисенко.

ВРЮ внесе подання про звільнення з посади за порушення присяги судді Київського апеляційного господарського суду РЄПІНОЇ...

Posted by Оксана Лисенко on Thursday, October 15, 2015

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter