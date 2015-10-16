Вища рада юстиції внесе подання на звільнення судді Київського апеляційного господарського суду
Вища рада юстиції вирішила внести подання на звільнення судді Київського апеляційного господарського суду Лідії Репіної за порушення присяги.
Про це йдеться в повідомленні відділу взаємодії зі ЗМІ ВРЮ.
"За результатом розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 9 червня 2015 року ухвалено рішення внести подання про звільнення судді Київського апеляційного господарського суду Рєпіної Лідії Олександрівни з підстав порушення присяги", - зазначено в повідомленні.
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Як повідомила керівник відділу Оксана Лисенко на свой сторінці у Facebook, Вища кваліфікаційна комісія суддів встановила, що суддя розглядала справу, позивачем у якій було об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, яке вона ж і очолювала. Як відзначив доповідач, ВККСУ правильно констатувала порушення правил відводу (самовідводу) судді.
"Крім того, наразі суддя знаходиться на непідконтрольній уряду України території, отримала паспорт громадянина РФ, і наразі, не звільнившись з посади судді, влаштувалася на роботу в філіал Російського університету правосуддя в Криму", - наголосила Лисенко.
ВРЮ внесе подання про звільнення з посади за порушення присяги судді Київського апеляційного господарського суду РЄПІНОЇ...Posted by Оксана Лисенко on Thursday, October 15, 2015