З початку літа до ВРЮ надійшло 1435 скарг на суддів

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ ВРЮ, про це заступник голови Вищої ради юстиції Олексій Муравйов розповів під час міжнародного семінару «Відповідальність судді: європейські стандарти та вітчизняна практика».

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За словами Муравйова, найбільше громадяни скаржаться на порушення строків розгляду справ та видачі процесуальних рішень, відмову у прийнятті касаційних скарг або допуску до Верховного Суду України, висловлюють незгоду з ухваленими судовими рішеннями.

Муравйов також повідомив, що на сьогодні у ВРЮ запроваджено автоматизовану систему визначення члена Ради при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України. До неї занесені всі заяви (скарги), які залишилися нерозглянутими у ВРЮ - близько 2 800 матеріалів, до формування нового складу Ради. За словами Муравйова, більшість із них не може бути розглянута по суті через завершення строків притягнення до відповідальності. «Запровадження авторозподілу разом із іншими заходами має на меті забезпечити чіткий контроль за проходженням дисциплінарних матеріалів, у тому числі за дотриманням розумних строків їх розгляду», – повідомив Муравйов.