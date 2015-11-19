В АП прокоментували інформацію про нібито заборону виїжджати чоловікам за кордон

Про це на брифінгу у четвер заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, пише Українська правда.

"Деякі ЗМІ поширюють брехливу і провокаційну інформацію, що нібито планується запровадити заборону на виїзд за кордон чоловікам–громадянам України віком до 45 років. Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - наголосив він.

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Мотузяник нагадав, що згідно з законом "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України", громадянин має право виїхати з України, крім випадків, передбачених цим законом – відбування покарання, наявність аліментних зобов’язань, домашній арешт тощо.