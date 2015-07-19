Низка ЗМІ поширила фейк про авіаудар по бійцях ПС, які переховуються на Закарпатті
Як ілюстрацію події використовують фото, які влітку минулого року розтиражували пропагандистські медіа РФ.
Тоді пропаганда Кремля розповідала про обстріли Луганська з боку української армії, повідомляє mukachevo.net.
Тепер ЗМІ Закарпаття, наводячи фото як доказ, розповідають, що «близько 20:00 поблизу Великого Березного та Заброді гвинтокрил Мі-8, який обладнаний установками для запуску реактивних снарядів, десантував групу бійців. Згодом по позиціях «правосекторівців», які ховаються у лісі, завдали удару з повітря».
Читайте такожЯрош хоче амністії для мукачівських бійців в обмін на вступ "Правого сектору" до лав армії
При цьому варто зазначити, що йдеться про маргінальні ЗМІ, але незрозуміло, з якою метою використовується ця інформація. Проте зважаючи на те, що медіа навмисно підібрали кадри з гірською місцевістю, яка схожа на гору Явірник, під яку наразі скупчили основні сили, то виглядає, що вони свідомо розпосюджують провокаційну брехню.
Більше того, навіть є відео, з якого, очевидно, й робили фотоскріни. Відео датоване 1 липня 2014 року.
Нагадаємо, у Мукачевому вдень 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.
За останніми даними, в результаті інциденту в Мукачевому постраждали 14 осіб,загинули щонайменше двоє. Кілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються в лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.
Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди. За попередніми даними правоохоронців, в конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху «Правий сектор», 12 з яких в даний час встановлено, затримано 4.