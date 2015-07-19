Низка ЗМІ поширила фейк про авіаудар по бійцях ПС, які переховуються на Закарпатті

14:28, 19 липня 2015
Політика
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Як ілюстрацію події використовують фото, які влітку минулого року розтиражували пропагандистські медіа РФ.

Авиаудар / mukachevo.net

Тоді пропаганда Кремля розповідала про обстріли Луганська з боку української армії, повідомляє mukachevo.net.

Тепер ЗМІ Закарпаття, наводячи фото як доказ, розповідають, що «близько 20:00 поблизу Великого Березного та Заброді гвинтокрил Мі-8, який обладнаний установками для запуску реактивних снарядів, десантував групу бійців. Згодом по позиціях «правосекторівців», які ховаються у лісі, завдали удару з повітря».

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При цьому варто зазначити, що йдеться про маргінальні ЗМІ, але незрозуміло, з якою метою використовується ця інформація. Проте зважаючи на те, що медіа навмисно підібрали кадри з гірською місцевістю, яка схожа на гору Явірник, під яку наразі скупчили основні сили, то виглядає, що вони свідомо розпосюджують провокаційну брехню.

Більше того, навіть є відео, з якого, очевидно, й робили фотоскріни. Відео датоване 1 липня 2014 року.

Варто наголосити, що жодного офіційного підтвердження застосування авіаударів досі не знайдено. У всіх відомствах, а також місцеві жителі називають це нісенітницею.
У свою чергу джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що вертольоти там дійсно були, але вони не завдавали ударів, а використовувалися для закидання пошукових груп.

Нагадаємо, у Мукачевому вдень 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За останніми даними, в результаті інциденту в Мукачевому постраждали 14 осіб,загинули щонайменше двоє. Кілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються в лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди. За попередніми даними правоохоронців, в конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху «Правий сектор», 12 з яких в даний час встановлено, затримано 4.

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