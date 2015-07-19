Низка ЗМІ поширила фейк про авіаудар по бійцях ПС, які переховуються на Закарпатті

Тоді пропаганда Кремля розповідала про обстріли Луганська з боку української армії, повідомляє mukachevo.net.

Тепер ЗМІ Закарпаття, наводячи фото як доказ, розповідають, що «близько 20:00 поблизу Великого Березного та Заброді гвинтокрил Мі-8, який обладнаний установками для запуску реактивних снарядів, десантував групу бійців. Згодом по позиціях «правосекторівців», які ховаються у лісі, завдали удару з повітря».

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При цьому варто зазначити, що йдеться про маргінальні ЗМІ, але незрозуміло, з якою метою використовується ця інформація. Проте зважаючи на те, що медіа навмисно підібрали кадри з гірською місцевістю, яка схожа на гору Явірник, під яку наразі скупчили основні сили, то виглядає, що вони свідомо розпосюджують провокаційну брехню.

Більше того, навіть є відео, з якого, очевидно, й робили фотоскріни. Відео датоване 1 липня 2014 року.

Варто наголосити, що жодного офіційного підтвердження застосування авіаударів досі не знайдено. У всіх відомствах, а також місцеві жителі називають це нісенітницею.

У свою чергу джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що вертольоти там дійсно були, але вони не завдавали ударів, а використовувалися для закидання пошукових груп.