Сьогодні у зоні АТО спостерігалася тенденція до зменшення активності обстрілів - штаб

19:38, 17 листопада 2015
Війна
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Сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції спостерігалася тенденція до зменшення активності обстрілів.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

При цьому зазначається, що «загарбники з озброєння БПМ-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли Піски, Опитне, Мар’їнку та Красногорівку.

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Близько 7 години ранку по Опитному з боку Спартака російсько-терористичні найманці стріляли з 82 мм мінометів».

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