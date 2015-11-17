Сьогодні у зоні АТО спостерігалася тенденція до зменшення активності обстрілів - штаб
19:38, 17 листопада 2015Війна
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Сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції спостерігалася тенденція до зменшення активності обстрілів.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
При цьому зазначається, що «загарбники з озброєння БПМ-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли Піски, Опитне, Мар’їнку та Красногорівку.
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Близько 7 години ранку по Опитному з боку Спартака російсько-терористичні найманці стріляли з 82 мм мінометів».
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