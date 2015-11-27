Україна відпустила двох затриманих на Луганщині російських військових - МВС РФ

Про це повідомив керівник прес-служби ВВ МВС РФ Василь Панченков, передає ТАСС.

"Над ними в Україні вже відбувся суд, вони отримали судову постанову про адміністративне правопорушення у зв'язку з переходом кордону, наразі вони передані російським прикордонникам", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада прикордонники Луганського загону в районі пункту пропуску "Мілове" затримали за незаконний перетин державного кордону двох громадян Росії, одягнених у військову форму з розпізнавальними знаками внутрішніх військ РФ.

Незабаром в РФ підтвердили їхнє затримання і зазначили, що військовослужбовці опинилися по той бік кордону "ненавмисно, без злого умислу і без зброї, навіть не знаючи, що опинилися за кордоном, просто вийшовши з вагону".