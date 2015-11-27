На Луганщині затримано двох російських військових, що "випадково" зайшли в Україну

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, виявилося, що це були військовослужбовці однієї із частин внутрішніх військ МВС РФ, які слідували до Армавіра (Краснодарський край РФ), за їх словами, "з метою здачі іспитів на право носити берет темно-зеленого кольору".

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Затримані пояснили, що в Україну начебто потрапили випадково.

"Наразі проводяться заходи із встановлення обставин правопорушення та прийняття процесуальних рішень", - зазначив прес-секретар відомства.

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