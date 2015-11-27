"Без злого наміру і без зброї": Росія підтвердила затримання військових РФ в Україні

Про це заявив керівник прес-служби ВВ МВС Росії Василь Панченков, повідомляє РИА Новости.

За його словами, на ділянці кордону Росії з українським населеним пунктом Мілове, "двоє військовослужбовців вийшли з вагона і, не побачивши ніяких явно помітних прикордонних знаків, повернули в бік української залізничної станції і опинилися на території України", — сказав він.

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Панченков стверджує, що військовослужбовці опинилися по той бік кордону "ненавмисно, без злого умислу і без зброї, навіть не знаючи, що опинилися за кордоном, просто вийшовши з вагону".

"Прикордонники практично відразу ж біля перона зупинили військовослужбовців для перевірки документів. І до моменту відправлення поїзда не відпустили. До теперішнього часу вони залишаються на суміжній території, російською стороною вживаються заходи для їх повернення", — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада прикордонники Луганського загону в районі пункту пропуску "Мілове" затримали за незаконне перетинання державного кордону двох громадян Росії, одягнених у військову форму з розпізнавальними знаками внутрішніх військ РФ.