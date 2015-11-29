Одеські волонтери заявляють про зникнення з будинку, що горів, речей для бійців АТО

Про це у Facebook написала активістка Ксенія Алексєєва.

"Вкрали термобілизну, балаклави, рукавички, принтер для хлопців... Інше - по дрібниці! Красти в той час, коли йде війна, я вважаю, верх блюзнірства! Зірвали і затоптали прапор батальйону "Донбас", який мені літом подарували хлопці", - написала вона.

За даними Алексєєвої, офіси інших організацій у будівлі також пограбовані.

Як повідомив в Facebook відомий в Одесі громадський діяч Руслан Форостяк, за попередніми даними, спалахнула серверна компанії мобільного зв'язку, яка розташовується в горищному приміщенні.

«В результаті вигорів дах, частково вигорів третій поверх будівлі. Через те, що перегоріли пластикові труби водомагістралей, будівлю повністю залило водою. Сама по собі будівля є пам'ятником архітектури і перебуває на балансі Одеської облдержадміністрації», - повідомив Форостяк.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси сьогодні вночі горів офіс, в якому розташовано ряд волонтерських організацій.

Ця будівля по вулиці Ланжеронівській, 3 є пам'яткою архітектури першої половини XIX століття.

У неї волонтерські організації переїхали після низки вибухів (терактів) в їх раніше розрізнених офісах.