У центрі Одеси горів волонтерський офіс

Про це УНІАН повідомила керівник однієї з цих організацій Далія Северин (Тетяна Скапровська).

За її словами, пожежа почалася нагорі будівлі, розташованій по вулиці Ланжеронівській, 3.

Практично повністю вигорів третій поверх, значно пошкоджений другий, приміщення та майно на першому поверсі частково залиті водою, якою рятувальники гасили полум'я. Вона не змогла відповісти на питання, що саме стало причиною загоряння.

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В даний час волонтери визначають масштаб завданої шкоди.

За деякими даними, осередок займання знаходився на даху або на останньому - третьому - поверсі.

Будівля по вулиці Ланжеронівській, 3, в якій розташовані волонтерські організації, є пам'яткою архітектури першої половини XIX сторіччя, архітектор - Джордано Торрічеллі.

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В цю будівлю волонтерські організації переїхали після низки вибухів (терактів) в їх раніше розрізнених офісах.

Згідно з повідомленням Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, повідомлення про загорання даху зазначеного будинку було отримано о 2:19.

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Площа пожежі, за даними рятувальників, склала 80 квадратних метрів. Причину займання відомство також поки не називає.

Загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.