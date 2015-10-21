Волонтер батальйону "Донбас" вручила Корбану пам'ятну нагороду за два переданих бійцям безпілотника

За традицією таким чином вони віддячують тих, хто надає значну допомогу підрозділу.

Кривов'яз розповіла, що волонтери, успішно реалізувавши кілька проектів допомоги, відкрили новий і дуже складний проект – збір коштів на купівлю безпілотника батальйону "Донбас" для розвідувальних цілей.

"Ми вже думали про закриття даного проекту і раптом з'явилася диво-людина, яка подарувала нам безпілотник, і не один, а цілих два крутих безпілотника – найбільш дієздатних. Крім того, ця людина навчила наших хлопців керувати цією машиною. Ім'я цієї людини – Геннадій Корбан. Величезне спасибі від хлопців і від всього українського народу", – розповіла волонтер.

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Крім прапора і "хрещених в боях" шевронів "Донбасу", Кривов'яз вручила лідеру УКРОПу також пам'ятну нагороду "Волонтер України".

У свою чергу Корбан зазначив, що давно вже перестав вести облік і не може згадати всі волонтерські центри і конкретні батальйони, яким допомагав за останні півтора року він і вся дніпропетровська команда.

"Ми цю роботу почали робити ще коли були в Дніпропетровській обладміністрації – дуже задовго до ідеї створення партії УКРОП і будь-яких виборів. Ми першими в країні почали це робити, створили відповідні фонди, наповнювали їх і продовжуємо наповнювати. Надаємо адресну допомогу. Спочатку ми її надавали всім, тому що потребували всі – і армійські підрозділи і розвідувальні. До нас йшли всі як в єдину інстанцію, яка може допомогти: комусь колеса, іншим – акумулятори, бронежилети і т. д. Не відмовляли нікому", – сказав голова політради УКРОПу.

За словами колишнього заступника голови Дніпропетровської обладміністрації (в бутність головою Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського), коли армія пізніше потроху "прийшла до тями", дніпропетровська команда стала допомагати адресно батальйонам територіальної оборони – підрозділам ДУК "Правого сектора".

За його словами, він з однодумцями досі надає їм адресну допомогу: "це і сухпайок на передову, це вода (бо воду армія не доставляє), це різні технічні засоби захисту та інше".

"У нас є окреме виробництво, яке ми ще давно налагодили, – це безпілотники, сьогодні ми робимо найкращі, але просто так до рук не даємо – ми вимагаємо, щоб група приїхала, пройшла навчання на нашому полігоні і тоді ми безкоштовно даємо безпілотники. Собівартість одного – близько 30-40 тисяч доларів", – розповів Корбан.