Окупаційна влада радить кримчанам піти у відпустку до 6 грудня
"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов рекомендує керівникам підприємств і установ анексованого півострова відправити кримчан в оплачувані відпустки до 6 грудня.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні, опублікованому на сайті "уряду" Криму в неділю, 29 листопада.
Згідно з документом, мова йде про підприємства, установи і організації всіх форм власності, "не зайнятих у виробництві (наданні) соціально значущих товарів (робіт, послуг)".
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Так, керівникам рекомендовано "у відповідності з чинним трудовим законодавством РФ надати працівникам оплачувані відпустки або оплату часу простою в розмірі не менше двох третин тарифної ставки, окладу (посадового окладу), розрахованого пропорційно часу простою, що виник з причин, не залежних від роботодавця і працівника".
Зазначається, що рішення ухвалено через введення на території Криму "режиму надзвичайної ситуації техногенного характеру".
Нагадаємо, окупанти в Криму закликали населення півострова "готуватися до гіршого" варіанту розвитку ситуації з електропостачанням.