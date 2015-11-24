Блокада Криму: Аксьонов звільнив "міністра енергетики"

"Глава Криму" піддав різкій критиці незадовільну роботу міністерства щодо складання графіків віялових відключень і несправедливий розподіл електроенергії, генерованої на півострові, по містах і районах, повідомляє Крыминформ.

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"З урахуванням того, що у нас міністерство палива та енергетики не виконує свої функціональні обов'язки, Сергій Вікторович (Єгоров), Вам доведеться шукати інше місце роботи. Я шкодую, звичайно, про те, що Ви підвели нас всіх в цій ситуації. Графік сформований не був", - сказав Аксьонов.

Варто відзначити, що "Глава Криму" призначив на посаду Єгорова свого радника Світлану Бородуліну.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

23 листопада в "Укренерго" заявили, що відключення ліній електропередач в напрямку окупованого Криму, яке сталося через ушкодження,не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.