Енергетична блокада Криму: Окупанти півострова закликали населення "готуватися до гіршого"

"Ми вважаємо, що необхідно готуватися до гіршого варіанту, що цей період триватиме до моменту, поки буде прокладено першу лінію енергомосту через Керченську протоку, тобто 22 грудня", — про це сказав у понеділок глава окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РИА Новости.

"Ми, на жаль, повинні довести до наших громадян (інформацію) про те, що, швидше за все, цей період затягнеться", - додав Аксьонов.

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За його словами, на півострові сформовано запаси продовольства і палива, а транспортна схема постачання продовольства, лікарських засобів, товарів першої необхідності працює в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.



