Порошенко обіцяє, що військові будуть отримувати не менше, ніж поліцейські

Про це президент Петро Порошенко повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам. «Нещодавно було оприлюднено інформацію про те, що мінімальна заробітна плата поліцейського буде складати 6 тис. 133 грн, десь так», - заявив глава держави.

Читайте такожАваков розповів про зарплати співробітників Нацполіції: від 6 до 98 тисяч«Я наголошую та наполягаю: грошове забезпечення захисника вітчизни буде не меншим, ніж ці 6 тис. 133 грн», - зазначив Петро Порошенко.

За його словами, проект бюджету був розглянутий на засіданні Ради національної безпеки та оборони, і «видатки на національну безпеку та оборону є єдиними видатками, які не скорочуються в цьому дуже важкому 2016 році».

«Кошти ми знайдемо, щоб ця позиція була захищена та забезпечена», - запевнив президент.