Муженко пообіцяв підвищення зарплат військовим з 1 січня (відео)

Про це розповів армійцям у зоні проведення АТО начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко.

Читайте такожМуженко незадоволений темпами створення Сил спецоперацій

"Основні кількісні показники: військовослужбовець служби за контрактом – 7 тис., командир бригади – 14 тис., комбат – 12 тис., командир роти – 10 тис., командир взводу – 9 тис.", - озвучив він цифри і при цьому наголосив, що вони орієнтовні.

Крім того, начальник Генштабу зауважив, що у зв’язку із підвищенням грошового забезпечення виникає питання про збільшення коефіцієнта виплат учасникам бойових дій у зоні АТО.

"Мій особистий підхід, Генерального штабу, що ця надбавка не повинна бути за коефіцієнтом 2 чи 3, вона повинна бути фіксованою сумою, яка однаково виплачується солдату чи офіцеру", - зазначив Муженко.

Раніше УНІАН стало відомо, що у 2016 році на грошове забезпечення військовослужбовців буде виділено вдвічі більше коштів, ніж у минулому році, - 30 млрд грн.