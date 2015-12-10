Відрізнити озброєних людей від мирних за 2,6 км: адвокат Савченко просить провести слідчий експеримент

"Новіков подав клопотання про проведення слідчого експерименту: знайти вишку, залізти і відрізнити озброєних людей від мирних за 2,6 кілометра", – повідомляє Радіо Свобода.

Суд вирішив розглянути питання про проведення додаткового слідчого експерименту 14 грудня.

Наступне засідання у справі Савченко призначили на 11:00 14 грудня.

Читайте такожЗахист Савченко не подаватиме апеляції незалежно від рішення суду – адвокатРаніше сьогодні стало відомо, що адвокати українського штурмана Надії Савченко не оскаржуватимуть рішення російського суду першої інстанції, яким би воно не було.

Нагадаємо, українська льотчиця Надія Савченко вирішила розпочати сухе голодування після того, як російський суд винесе їй вирок. Перші 10 днів льотчиця ще питиме рідину, далі – відмовиться і від цього.