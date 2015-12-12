Міжнародний трибунал не може порушити справу щодо анексії Криму Росією

Про це заявив речник МКС Фаді Ель Абдалла під час спілкування з журналістами на прохання власного кореспондента УНІАН у Брюсселі.

За його словами, з 2017 року МКС може отримати нову функцію - розглядати справи, пов'язані з актами агресії, серед яких - анексія.

"Ця норма записана в Римському статуті, але набуде чинності з 2017 року. У листопаді 2017 року має відбутися голосування з приводу того, хочемо ми активізувати цю частину судової відповідальності чи ні. В залежності від результатів голосування ми будемо знати, чи підпадатиме цей злочин під юрисдикцію суду", - пояснив Адбалла.

Крім того, відповідну поправки до статуту мають ратифікувати країни, які є учасницями цього документу. (Римський статут є міжнародним договором про заснування Міжнародного кримінального суду – УНІАН).

"Оскільки це була нова поправка до Римського статуту, держави повинні її ратифікувати. Як мінімум, нам потрібно 30 ратифікацій плюс позитивне голосування", - додав Абдалла.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи зможе Україна звернутися до МКС після завершення процедури, речник сказав: "Я не думаю, що це може бути застосовано щодо фактів, які були у минулому. Події, що сталися до того, як поправка щодо акту агресії вступить у дію, не будуть розглядатися судом".

Абдалла нагадав, що нині під юрисдикцію МКС підпадають справи, пов'язані зі злочинами проти людяності, злочинами, вчиненими під час війн та геноцидом.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня заступник генерального прокурора України Віталій Касько заявив, що "наразі Офісом Прокурора МКС досліджуються обставини в рамках заяви Верховної Ради України від 4 лютого 2015 року № 145-VIII «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», переданої до Суду 8 вересня 2015 року міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним".

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Як пояснив Касько, разом із зазначеною заявою до Офісу Прокурора МКС передано зібрані Генпрокуратурою на виконання вказаної постанови українського парламенту матеріали та доказову базу, які містять, зокрема, відомості про злочини проти людяності та воєнні злочини, які вчиняються на сході України та в Криму, в тому числі щодо обставин окупації півострову.

Він уточнив, що Міжнародний кримінальний суд не досліджує анексію Криму Росією в окремому провадженні.

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"Наразі Офісом Прокурора МКС проводиться процедура попереднього вивчення ситуації відповідно до вказаної заяви Верховної Ради України та отриманих від української сторони матеріалів. Строк цієї процедури не обмежений часовими рамками", - наголосив Касько.