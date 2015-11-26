Російський суд відмовив адвокатам Савченко у відводі прокурорів

Про це повідомив один із адвокатів Савченко Марк Фейгін у Twitter.

«У клопотанні про відвід звинувачення захисту Савченко відмовлено», - написав Фейгін.

Раніше адвокат повідомив про те, що сторона захисту Савченко заявила клопотання про відвід прокурорів.

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Крім того, захист заявив клопотання про оголошення показань ватажка так званої "ЛНР" Ігоря Полотницького, який «ввів в оману суд, заявивши підставою закриття суду загрозу безпеці».

«Таким чином, показання свідка Плотницького мають бути оприлюднені, керуючись ст. 241 КПК. Сам свідок Плотницький заявив у суді, що для звернення до суду про закрите судове засідання є причини політичного характеру», - зазначив Фейгін.

Адвокат повідомив, що суд також відмовив у клопотанні про оприлюднення свідчень Плотницького.