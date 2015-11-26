Російський суд відмовив адвокатам Савченко у відводі прокурорів
Донецький міський суд Ростовської області РФ не задовольнив клопотання адвокатів української льотчиці та народного депутата Надії Савченко про відвід прокурорів.
Про це повідомив один із адвокатів Савченко Марк Фейгін у Twitter.
«У клопотанні про відвід звинувачення захисту Савченко відмовлено», - написав Фейгін.
Раніше адвокат повідомив про те, що сторона захисту Савченко заявила клопотання про відвід прокурорів.
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Крім того, захист заявив клопотання про оголошення показань ватажка так званої "ЛНР" Ігоря Полотницького, який «ввів в оману суд, заявивши підставою закриття суду загрозу безпеці».
«Таким чином, показання свідка Плотницького мають бути оприлюднені, керуючись ст. 241 КПК. Сам свідок Плотницький заявив у суді, що для звернення до суду про закрите судове засідання є причини політичного характеру», - зазначив Фейгін.
Адвокат повідомив, що суд також відмовив у клопотанні про оприлюднення свідчень Плотницького.