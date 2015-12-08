Адвокат Савченко прибув у Київ з'ясувати "перспективи її обміну"
Адвокат української льотчиці Надії Савченко, судовий процес над якою зараз проходить у Донецьку (Ростовська область Росії), Марк Фейгін прилетів до Києва, щоб "дізнатися про перспективи обміну" підзахисної.
Про це він написав у своєму "Твіттері".
За словами Фейгіна, він прилетів у Київ вперше після скасування прямого авіасполучення між Україною і Росією.
"Сподіваюся, що не дарма. Спробую дізнатися про перспективи обміну Савченко", - написав адвокат.
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Нагадаємо, 7 грудня голова організації "Центр обміну полонених" Віктор Рубан заявив, що Україна була зацікавлена у звільненні Савченко з полону в "ЛНР", до вивезення її на територію Росії, і її чотири рази намагалися обміняти, але "кожен раз її обмін відкладався з невизначених причин".
Раніше Фейгін заявляв у ЗМІ, що влада РФ хотіла б обміняти Савченко вигідно для себе, наприклад, на зняття санкцій.
"Кремль хотів би обміняти Савченко на щось для себе цінне, мабуть, одних Єрофєєва і Александрова йому було б мало, і він хотів би, наприклад, обміняти на зняття санкцій. Але це неможливо з багатьох політичних причин", - сказав Фейгін.