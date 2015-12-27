Денисенко: в разі нового висновку лікарів про стан здоров'я Корбана, його можуть відпустити до лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, з таким словами він звернувся до усіх присутніх у залі судових засідань.

Представник СБУ Демчина заявив, що у будівлі суду присутні дві різних групи лікарів. За його словами, одна група каже, що Корбана треба госпіталізувати, а інша - що лідер "УКРОПу" може брати участь у судовому засіданні.

У зв'язку з такою ситуацією було викликано ще одну групу лікарів, на основі висновку яких буде прийнято рішення про госпіталізацію Корбана, або не прийнято.

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Денисенко сказав, що Демчина "дає слово офіцера".

"В разі висновку, що людина не зможе брати участі... Людина відправляється у лікувальний заклад", - сказав Демчина.

Сторона захисту заявила, що очікує приїзду до суду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської.