В Україні за рік кинуто за ґрати 27 шпигунів та зрадників – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час підсумкової колегії Служби безпеки України.

За його словами, завершено розслідування 114 кримінальних проваджень за статтями «шпигунство» та «державна зрада».

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«27 особам вже винесені справедливі вироки суду, і шпигуни та зрадники запроторені за ґрати саме завдяки зусиллям оперативних співробітників СБУ», - заявив президент.

Крім того, Порошенко зауважив, що було вилучено більш як 1,5 тис. одиниць зброї та близько 2 тонн вибухівки.

Пізніше у прес-центрі СБУ зазначили, що наведена президентом статистика охоплює рік діяльності Служби безпеки.