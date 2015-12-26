З початку року в Донецькій області у схованках знайдено понад 500 гранатометів та автоматів

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСБУ виявила великий арсенал зброї та боєприпасів у зоні АТО (фото)"За рік українські правоохоронці вилучили з різних схованок в одній лише Донецькій області 328 гранатометів, майже 5 тисяч гранат, 236 автоматів, кулеметів та іншої стрілецької зброї, 27 вибухових пристроїв та 350 кг вибухівки, і більше 300 тисяч набоїв", - сказав Андрій Лисенко.

За його словами, під цілодобовим контролем правоохоронців знаходяться автовокзали, залізничні станції, проїзди до міст та сіл, і автошляхи. Завдяки їхній оперативній роботі та співпраці з військовими вдалося попередити безліч диверсій, що загрожували життю українців, сказав Андрій Лисенко.