СБУ хоче посадити за тероризм російську активістку, яка боролася проти режиму Путіна (відео)

У Києві ув'язнили активістку з Москви Анастасію Леонову, яка переїхала до України минулої весни, повідомляє ТСН.ua.

Зазначається, що Леонова буцімто була у складі угруповання, що готувало теракти в кількох великих містах.

У соцмережах навколо ув'язнення Леонової спалахнув скандал: одні користувачі підозрюють її в роботі на ФСБ, а от інші пишуть про сезон полювання на активістів.

"Анастасію Леонову перевели до Лук'янівського слідчого ізолятору 31 грудня 2015. Вона останній час проживала в Києві, бо нібито принципово не приймала режиму в РФ. Жінці, котра в Україні встигла побувати добровільним санінструктором полку "Азов", СБУ приписує причетність до гучної справи. Вона, на їхню думку, може бути пов'язана з розвідувально-терористичним угрупованням, яке готувало низку терактів у великих містах України. Ватажком групи слідчі називають Олега Мужчиля, він же "Лісник" - колишній боєць АТО. Його вбили під час затримання в спальному районі Києва", - говорится у повідомленні.

За словами адвоката затриманої Віктора Губського, жоден документ не підтверджує причетність росіянки до злочинів. До всього, наголошує захисник, у Леонової під час обшуку не знайшли зброї чи бодай чогось, що вказало б на співпрацю з терористами.

Мати Анастасії - у розпачі. Ольга Леонова запевняє, що з "Лісником" Настю пов'язувала лише його обіцянка допомогти з українським громадянством, тому що жити в Росії донька відмовлялася навідріз.

Мати затриманої Анастасії Леонової повідомила, що побачення їй так і не надали. Вдалось перекинутися кількома фразами під час засідання в Апеляційному суді.

Відомо, що у Москві Анастасія була постійною учасницею акцій протесту проти тамтешнього режиму. Часто ходила на проукраїнські акції. Її знайомий - російський опозиційний активіст та блогер Євген Левкович - певен, що жодних терактів проти України вона не планувала. Затримання Анастасії, на його думку, - помилка.

Читайте такожСБУ нібито за підозрою в тероризмі утримує в СІЗО опозиційну активістку з РФ – журналіст

СБУ від коментарів у справі Леонової наразі утримується. Адвокат росіянки каже: йому подробиць обвинувачення теж відомо небагато.

"Моя впевненість, що все в житті нам дається не просто так, летить під три чорти. Хоч убий, не розумію, чого мене має навчити ця історія... Дуже хочеться заридати. Страшенно холодно. Страшенно самотньо", - написала у листі опозиціонерка.

За ґратами Леонова пробуде щонайменше до 8 лютого. Якщо слідство доведе її провину - росіянці загрожує до 15-ти років в'язниці.

Нагадаємо, що у полоні терористів "ЛНР" вже рік перебуває українська журналістка. Бойовики планують відправити Марію Варфоломеєву до в'язниці на 15 років.