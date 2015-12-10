В результаті спецоперації, в ході якої було поранено двох співробітників "Альфи", припинено діяльність ДРГ - СБУ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник СБУ Олена Гітлянська.

"Затримано двох громадян Російської Федерації та трьох громадян України. Ще один із членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу “Альфа” і був знешкоджений. Стан одного із поранених критичний, у ці хвилини лікарі борються за його життя. Під вогнем співробітники “Альфи” спочатку евакуювали з помешкання, де переховувався диверсант, господарів квартири та їх семирічну дитину, і лише потім завершили штурм озброєного злочинця", - йдеться в повідомленні.

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В СБУ повідомили, що огляд місць події триває. "Однак лише в одній з адрес у столиці на цю хвилину вже вилучено вісім споряджених саморобних вибухових пристроїв, чотири кілограми тротилу, автоматичну зброю, більше сорока гранат та близько двох тисяч патронів, а також компоненти вибухових пристроїв та засобів ураження", - зазначила речник відомства.

Згодом Гітлянська повідомила про затримання "ще одного громадянина РФ. Спецоперація триває".

Пізно у вечорі 9 грудня 2015 року в результаті проведеної Службою безпеки спецоперації припинено діяльність диверсійно-р... Posted by Гітлянська Олена on Wednesday, December 9, 2015

Як повідомляв УНІАН, за попередньою інформацією, під час штурму квартири в Оболонському районі Києва двоє працівників спецслужб зазнали поранення. Наразі їх госпіталізували. СБУ розшукувала дагестанця, якого підозрювали у тероризмі. Як стверджують джерела, в ході спецоперації його було вбито.