Адвокат підозрюваної в тероризмі опозиційної активістки з РФ вважає її арешт незаконним

Про це УНІАН повідомив адвокат Леонової Віктор Губський.

Він зазначив, що його підзахисну підозрюють у причетності до незаконного збройного формування, яке нібито очолював один із засновників "Правого сектора" Олег Мужчиль (позивний "Лісник" - УНІАН).

За словами Губського, Леонова була затримана СБУ 10 грудня неподалік від центру Києва, а не в одній із квартир в Оболонському районі разом з групою інших людей, як стверджувала СБУ. Крім того, як зазначив адвокат, Леоновій було оголошено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 258 після 22.00, що суперечить КПК, а сам текст був написаний українською мовою, яку підзахисна погано розуміє, і не був перекладений на російську мову. Однак, підкреслив адвокат, ні суд першої інстанції, ні Апеляційний суд не взяли це до уваги, обравши Леоновій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО м. Києва.

"Моя підзахисна категорично заперечує свою провину і заявляє, що не брала участь ні в яких терористичних угрупованнях", - зазначив Губський. Він повідомив, що Леонова в Росії займала активну антипутінську позицію - брала участь у Марші незгодних, виступала в акціях після вбивства Нємцова, а, коли на Сході України почалася війна, приїхала до нашої країни, в Харківській області закінчила курси з надання першої медичної допомоги, сама навчала бажаючих, брала активну участь у волонтерському русі.

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Разом з тим Губський підтвердив, що Леонова, за її словами, дійсно була знайома з "Лісником", однак не зміг уточнити, де, коли, при яких обставинах, з якою метою це сталося.

Як повідомляв УНІАН, учасниця протестів на Манежній площі й акцій проти режиму Володимира Путіна Анастасія Леонова була затримана в Києві 10 грудня, при цьому, доказів її причетності до терористичних груп слідство не надало. Відзначається, що в ході обшуку за місцем її проживання зброї, будь-яких вибухових речовин, матеріалів, придатних для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, та літератури екстремістського спрямування, за словами активістки, знайдено не було.