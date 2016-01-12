Суд взяв під варту одного з підозрюваних в участі у бійці в Драгобраті

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на речницю закарпатської поліції Галину Сернів.

Мова йде про бійця Правого Сектору на прізвисько Цвік (Василь Василинюк, 1987 р.н., мешканець Івано-Франківської області). Суд вирішив взяти його під варту до 8 березня.

"Наразі вирішується питання щодо інших 4-х затриманих, які наразі не зрозуміло де, чи досі в лікарні, куди їх мали доправити за клопотанням адвоката, чи їх вже повернули назад, про що повідомляли активісти", - зазначає видання.

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Як повідомляв УНІАН, Закарпатська обладміністрація заявила, що бійку спровокували члени "Правого сектора".

За даними ОДА, 5 п'яних громадян близько 4 години ранку 10 січня увірвалися на турбазу "Хата магната" і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів.

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Постраждалі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт "Драгобрат", щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

У свою чергу в ході виниклої бійки самі нападники отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Наразі їм оголошено про підозру в хуліганстві.